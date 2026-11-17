சூரபத்மனை வதம் செய்த முருகப்பெருமான் 'அரோகரா' கோஷம் அதிர சூரசம்ஹாரம்
சூரபத்மனை வதம் செய்த முருகப்பெருமான் 'அரோகரா' கோஷம் அதிர சூரசம்ஹாரம்
UPDATED : நவ 16, 2026 03:53 AM
ADDED : நவ 16, 2026 03:14 AM
சேலம்: முருகன் கோவில்களில் சூரபத்மனை, முருகன் வதம் செய்த நிகழ்வு, பக்தர்கள் வெள்ளத்தில், 'அரோகரா' கோஷம் முழங்க நடந்தது.
சேலம் சுகவனேஸ்வரர் கோவில் சுகவன சுப்ர
மணியர் கோவிலில் கடந்த, 10ல் கந்தசஷ்டி விழா காப்பு கட்டுத-லுடன் தொடங்கியது. தொடர்ந்து நேற்று சூரசம்ஹாரம் நடந்தது. காலை சுகவன சுப்ரமணியருக்கு சிறப்பு அபிேஷகம் செய்து, ஸ்வர்ணாம்பிகை கையில் வைத்து பூஜித்த 'சக்தி வேல்' சுப்பிரம-ணியர் கரத்தில் கொடுத்து, சூரபத்மனை வதம் செய்யும் நிகழ்ச்சி தொடங்கியது.
சூரன், யானை, ஆடு, சிங்க உருவம் எடுத்து, போரிட எதிர்த்து நின்று, ராஜகணபதி, பட்டைக்கோவில்,
கன்னிகா பரமேஸ்வரி அம்மன் கோவில் என, ஒவ்வொரு இடங்-களிலும் நிற்க, ஒவ்வொரு தலையாக அசுரரை அழித்தார். இறுதி-யாக டவுன் வாசவி மஹால் அருகே, மரமாக நின்ற சூரபத்மனை, கூடியிருந்த பக்தர்களின், 'அரோகரா' கோஷத்துடன் சண்முகர் அழித்து, ஜெயந்திநாதராக அருள்பாலித்தார்.
அதேபோல் அம்மாபேட்டை செங்குந்தர் சுப்ர
மணியர் கோவிலில், 100க்கும் மேற்பட்ட பக்தர்கள், கூட்டு திரு-விளக்கு வழிபாடு, 36 முறை கந்தசஷ்டி கவச பாராயணம் செய்-தனர். தொடர்ந்து சண்முகர் சக்தி வேல் வாங்கி, 4 மாட வீதி-களில் திரளான பக்தர்கள் வெள்ளத்தில், சூரபத்மனை அழித்து சூரசம்ஹாரம் செய்தார். இரவு மயில், சேவல் கொடியுடன் சுப்ர-மணியர் பட்டாபிேஷக கோலத்தில், வெள்ளை யானை வாக-னத்தில் திருவீதி உலா வந்தார்.
ஆத்துார் அருகே வடசென்னிமலை பாலசுப்ர
மணியர் கோவிலில், 52ம் ஆண்டு கந்த சஷ்டி மற்றும் சூரசம்-ஹார விழா, கடந்த, 10ல் தொடங்கியது. சூரசம்ஹாரம் நேற்று நடந்தது. 6ம் நாள் விழாவின்போது, வசிஷ்ட நதியில் இருந்து தீர்த்தம் கொண்டு வருதல், காவடி எடுத்தல் நிகழ்ச்சி நடந்தது. மாலை, சூரசம்ஹாரத்துக்காக ஜெயந்திநாதர், கோவில் அடிவா-ரத்தில் எழுந்தருளினார். முதலில் கஜ முகத்துடன் சூரபத்மன் தோன்றினான். அவன் ஆணவத்துடன் தலையை ஆட்டியபடி சுற்றி வந்ததும், ஜெயந்திநாதர் வதம் செய்து தலையை கொய்தார்.
மீண்டும், சிங்கமுகத்துடன் வந்த சூரனை, ஜெயந்திநாதர் வதம் செய்தார். இரவு, 8:00 மணிக்கு, சூரபத்மன் நேரடியாக தோன்-றினான். அவனை வதம் செய்தார். சூரனை அழித்து தன் வாக-னங்களான சேவலாகவும், மயிலாகவும் ஏற்றுக்கொண்டார். மூலவர் பாலசுப்ரமணியர் ராஜ அலங்காரத்தில் அருள்பாலித்தார். ஏராளமான பக்தர்கள் வழிபட்டனர்.
தாரமங்கலம் கைலாசநாதர் கோவில் சூரசம்ஹார விழாவில், ஊர்-வாடி, புலிகுத்தி பகுதிக்கு வந்த சூரனை, முருகனிடம் இருந்த வேலால் வதம் செய்வது போன்ற நிகழ்ச்சி நடந்தது.
அதேபோல் சேலம், அம்மாபேட்டை குமரகிரி தண்டாயுதபாணி, பட்டைக்கோவில் பாவடி செங்குந்தர் கல்யாண சுப்ரமணியர், குகை அம்பலவாணர், சித்திரைச்சாவடி முருகன், ஊத்துமலை பாலசுப்பிரமணியர்; ஓமலுார் செவ்வாய் சந்தை அருகே காசி விஸ்வநாதர்; திண்டமங்கலம் ஓங்காரமலை சுயம்பு வேல்மு-ருகன்; மேட்டூர், 4 ரோடு, ஸ்டேட் வங்கி குடியிருப்பில் உள்ள பாலமுருகன்; கொளத்துார் சுப்ரமணியர்; ஏத்தாப்பூர் முத்துமலை முருகன், ஆத்துார் வெள்ளப்பிள்ளையார் கோவிலில் உள்ள பால-சுப்ரமணியர்; சேலம் - நாமக்கல் மாவட்ட எல்லையில் உள்ள காளிப்பட்டி கந்தசாமி உள்ளிட்ட அனைத்து முருகன் கோவில்க-ளிலும் சூரசம்ஹாரம் நடந்தது. இன்று திருக்கல்யாண உற்சவம் நடக்கிறது.