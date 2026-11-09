/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/எட்டுப்பட்டி எல்லை பிடாரி அம்மன் கோவில் திருவிழா
ADDED : நவ 08, 2026 03:13 AM
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பனமரத்துப்பட்டி: பனமரத்துப்பட்டி அடுத்த, குரால்நத்தம் கிராமத்தில் உள்ள பிடாரி அம்மன் கோவில் திருவிழா, நேற்று, நடந்தது. அதிகாலையில், அம்மனுக்கு அபி
ேஷகம் செய்து, வெள்ளி கவசம் அணிவித்து, பூக்களால், சிறப்பு அலங்காரம் செய்தனர்.
மதியம் சக்தி அழைத்தல் நிகழ்ச்சியில், விவசாயிகள், மகசூல் அதிகரிக்க வேண்டி, நிலக்கடலை, புளி,காய்கறி உள்ளிட்ட உற்பத்தி பொருட்களை சூறையிட்டு, அம்மனுக்கு காணிக்கை செலுத்தினர். பக்தர்கள் விவசாய பொருட்களை போட்டி போட்டுகொண்டு எடுத்து சென்றனர்.பக்தர்கள் அலகு குத்தியும், ஆடு, கோழி பலியிட்டு, மொட்டை அடித்து, நேர்த்தி கடன் செலுத்தினர். சேலம், மங்களபுரம், வாழப்பாடி, சீலநாயக்கன்பட்டி,மல்லுார், பனமரத்துப்பட்டி உள்ளிட்ட பகுதியை சேர்ந்த ஏராளமான பொதுமக்கள் நீண்ட வரிசையில் காத்திருந்து அம்மனை வழிபட்டனர்.