பணி நிரந்தரப்படுத்த 'அட்மா' அலுவலர்கள் கோரிக்கை

ADDED : அக் 23, 2026 05:34 AM
பனமரத்துப்பட்டி: தமிழக வேளாண் துறை, 'அட்மா' திட்டத்தில், வட்டார தொழில்நுட்ப மேலாளர், உதவி தொழில்நுட்ப மேலாளர், கணக்காளர், எழுத்தர், கணினி வல்லுனர் என, 1,200க்கும் மேற்பட்டோர், 2012 முதல், ஒப்பந்த முறையில் பணிபுரிகின்-றனர். அவர்கள், விவசாயிகளுக்கு தொழில்நுட்ப பயிற்சி, பட்டறிவு பயணம் அழைத்துச்செல்-லுதல், விவசாய குழுவினருக்கு திறன் மேம்பாடு பயிற்சி, பண்ணை பள்ளி வகுப்பு நடத்தல் மூலம் பயிர் சாகுபடி பரப்பை அதிகரிக்க உதவுகின்றனர். தவிர அரசின் மற்ற பணிகளையும் மேற்கொள்-கின்றனர்.
இதுகுறித்து, தமிழக அட்மா அலுவலர் சங்க நிர்-வாகிகள் கூறியதாவது:பணி பாதுகாப்பற்ற சூழலில் ஒப்பந்த முறையில், 15 ஆண்டுகளாக, மிக குறைந்த சம்ப-ளத்தில் பணிபுரிகிறோம். 2014 முதல், 2025 வரை, மத்திய அரசு அட்மா திட்ட வழிகாட்டுதல்படி, 10 சதவீதம் ஆண்டுதோறும் ஊதிய உயர்வை நிலு-வைத்தொகையுடன் வழங்குதல்; கருவூலம் மூலம் மாதந்தோறும், 1ல் சம்பளம் வழங்குதல்; மகப்பேறு, மருத்துவம், தற்செயல், பண்டிகை காலம், ஈட்டிய விடுப்பு சலுகைகள் வழங்குதல்; இ.எஸ்.ஐ., பி.எப்., மருத்துவ காப்பீடு சலுகை, பொங்கல் போனஸ், தீபாவளி முன்பணம் வழங்-குதல்; பணி நிரந்தரப்படுத்தி, பணிக்கொடை, பதவி உயர்வு வழங்குதல்; பணியின்போது உயி-ரிழக்கும் அலுவலர்கள் குடும்பத்துக்கு அரசு பணி வழங்குதல் ஆகிய கோரிக்கைகளை நிறைவேற்-றக்கோரி, சென்னையில் வேளாண் உற்பத்தி கமிஷனரிடம், சமீபத்தில் மனு அளித்துள்ளோம்.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.