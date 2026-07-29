/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ சேலம் மாவட்டத்தில் ஆக., 3 விடுமுறை
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:13 AM
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சேலம்; சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் அறிக்கை:
சுதந்திர போராட்ட வீரர் தீரன் சின்னமலை நினைவு நாள், ஆடிப்பெருக்கை முன்னிட்டு, ஆக., 3 அன்று, அனைத்து அரசு அலுவலகங்கள், பள்ளி, கல்லுாரிகளுக்கு, உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்-கப்படுகிறது. அதற்கு பதில், ஆக., 22ல்(சனி) வேலை நாளாக செயல்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
ஏற்கனவே சேலம் கோட்டை மாரியம்மன் கோவில் திருவி-ழாவுக்கு, ஆக., 5ல் உள்ளூர் விடுமுறை அறிவிக்-கப்பட்டு, ஆக., 8 பணி நாளாக அறிவிக்கப்பட்டி-ருந்தது.