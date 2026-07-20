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ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்டோர் விளையாட்டு போட்டி

ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்டோர் விளையாட்டு போட்டி

ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:13 AM

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ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:13 AM

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சேலம்: பெங்களூருவை சேர்ந்த வில்லோ அமைப்பு சார்பில், உடல் ஊனமுற்ற ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர், சிறுமியருக்கான விளையாட்டு போட்டி, சேலம், 4 ரோடு சிறுமலர் மேல்நிலைப்-பள்ளியில் நேற்று நடந்தது.

'வில்லோ' அமைப்பு நிர்வாகி சாவியோ ஜான் தலைமை வகித்தார். மருத்துவ பணி இணை இயக்குனர் நந்தினி, போட்-டியை தொடங்கி வைத்தார்.உடல் ஊனமுற்ற, ஆட்டிசம் பாதிக்கப்பட்ட சிறுவர், சிறுமியர், மாரத்தான், சைக்கிளிங் ரோலர், ஸ்கேட்டிங் உள்ளிட்ட போட்டி-களில் திறமைகளை வெளிப்படுத்தினர். மாணவ, மாணவியரின் தனித்திறமை போட்டியும் நடந்தது.

அதில் மாணவர்கள், அவர்களது திறமைகளை நடுவர்கள் முன் செய்து காட்டினர். அனைத்து மாணவ, மாணவியருக்கும் பரிசு, சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டன.

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