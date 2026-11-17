/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/நகை கடைக்காரர்களுக்கு விழிப்புணர்வு
ADDED : நவ 16, 2026 03:24 AM
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மேட்டூர்: மேட்டூர் போலீஸ் ஸ்டேஷன் வளாகத்தில், அதன் எல்லைக்குட்-பட்ட வங்கி, ஏ.டி.எம்., மையங்கள், ஜூவல்லரி, நகை அடகு கடை, நிதி நிறுவன நிர்வாகிகளுடன்
விழிப்புணர்வு கூட்டம் நேற்று முன்தினம் நடந்தது. டி.எஸ்.பி., சண்முக
சுந்தரம் தலைமை வகித்தார்.
அதில் வங்கி, நகை கடைகள் உள்ளிட்டவற்றில் திருட்டு நடக்-காமல் இருக்கவும், மீறி நடந்தால் கண்டுபிடிக்கவும், 'சிசிடிவி' கேமரா, பாதுகாப்பு அலாரம் பொருத்த வேண்டும். சந்தேகத்-துக்கு இடமான நபர்களின் நடமாட்டம் இருந்ததால் உடனே போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவிக்க வேண்டும் என, டி.எஸ்.பி., ஆலோசனை வழங்கினார்.