இலை வழியில் உயிர் உரம் பயன்படுத்த விழிப்புணர்வு

ADDED : அக் 17, 2026 04:18 AM
பனமரத்துப்பட்டி: பெரம்பலுார் தனியார் வேளாண் கல்லுாரி, 4ம் ஆண்டு மாணவர்கள், சேலம் மாவட்டம் பனமரத்துப்பட்டியில் தங்கி, பயிற்சி பெறுகின்றனர். அவர்கள் நிலவாரப்பட்டியில், பாரம்பரிய நெல் சாகுபடி செய்யும் விவசாயி விஜயன் தோட்டத்தில், உயிர் உரங்கள், உயிரியல் கட்டுப்பாடு காரணிகள் ஆகியவற்றின் பயன்பாடு, நன்மைகள் குறித்து விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்தினர்.
குறிப்பாக நெற்பயிரில் இலை வழி தெளிப்பு முறையின் முக்கியத்துவம், அதை செயல்படுத்தும் நடைமுறை குறித்து செயல்விளக்கம் அளித்தனர். இலை கருகல் நோயை தடுக்க, ஒரு லிட்டர் நீரில், 10 கிராம் சூடோமோனாஸ் மற்றும் மோர் ஆகியவற்றுடன் கலந்து, இலை வழி தெளிக்கவும், நெற்பயிரின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து, நிலையான மற்றும் சுற்றுச்சூழலுக்கு உகந்த பாரம்பரிய நெல் சாகுபடியை மேற்கொள்ளலாம் என்றும் விளக்கம் அளித்தனர்.
பனமரத்துப்பட்டி வேளாண் உதவி இயக்குனர் சாகுல்அமீத், வேளாண் அலுவலர் சங்கீதா உடனிருந்தனர்.