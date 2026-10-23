நீரில் மூழ்கியவர்களை மீட்க விழிப்புணர்வு

ADDED : அக் 01, 2026 03:22 AM
மேட்டூர்: மேட்டூர் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனை வளாகத்தில் தீயணைப்பு, மீட்பு குழு சார்பில் விழிப்புணர்வு முகாம் நேற்று நடந்தது. நிலைய அலுவலர் வெங்கடேசன் தலைமையில் வீரர்கள் நடத்திய முகாமில், நீரில் மூழ்கியவர்களை மீட்பது, அவர்களுக்கு முதலுதவி அளிப்பது, அவர்களை மருத்துவம-னையில் சேர்ப்பது குறித்து செயல் விளக்கம் மூலம் விழிப்பு-ணர்வு ஏற்படுத்தினர். மருத்துவர்கள், அலுவலர்கள், செவிலி-யர்கள், நோயாளி
களுடன் வந்த உறவினர்கள் பார்வையிட்டனர்.
அதேபோல் வடகிழக்கு பருவமழையின்போது மீட்பு பணி குறித்து ஆத்துார் தீயணைப்பு துறை சார்பில் நிலைய அலுவலர் அசோகன் தலைமையில், விழிப்புணர்வு செயல் விளக்கம், ஆணைவாரி நீர்வீழ்ச்சியில் நடந்தது. மழை அதிகமாக பெய்யும்-போது, நீர்வீழ்ச்சியில் தண்ணீர் வரத்து அதிகரித்தால் மீட்பு பணி மேற்கொள்ளும் வழிமுறை, பாதுகாப்பு குறித்து செயல்விளக்கம் அளித்தனர்.