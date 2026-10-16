மத்திய, மாநில அரசுகள் மானியத்துடன் சோலார் பேனல் அமைக்க விழிப்புணர்வு
மத்திய, மாநில அரசுகள் மானியத்துடன் சோலார் பேனல் அமைக்க விழிப்புணர்வு
UPDATED : அக் 16, 2026 04:01 AM
ADDED : அக் 16, 2026 03:09 AM
வாழப்பாடி: வீடுகளில் உள்ள மின் இணைப்பில் மானியத்துடன் கூடிய சூரிய சக்தி மின்திட்டம் அமைப்பது தொடர்பான விழிப்புணர்வு முகாம், வாழப்பாடி பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே உள்ள மண்டபத்தில், நேற்று நடந்தது. கலெக்டர் இளம்பகவத் தொடங்கி வைத்து பேசியதாவது:
மத்திய, மாநில அரசுகள் சார்பில், மானியத்துடன் கூடிய சூரியசக்தி மின் திட்டம் செயல்படுத்தப்படுகிறது. 3 கிலோவாட் உற்பத்தி திறன் கொண்ட சோலார் பேனல் அமைக்க, மத்திய அரசு, 78,000, மாநில அரசு, 22,000 ரூபாய் மானியமாகவும், 2 கிலோவாட் உற்பத்தி திறனுக்கு, மத்திய அரசு, 60,000, மாநில அரசு, 10,000 ரூபாய் மானியமாகவும், 1 கிலோவாட் உற்பத்தி திறனுக்கு, மத்திய அரசு, 30,000, மாநில அரசு, 5,000 ரூபாய் மானியமாகவும் வழங்குகிறது.பயனாளி மீதி தொகையை மட்டும் செலுத்தினால் போதும். இது ஒருமுறை செய்யும் முதலீடு. இந்த சோலார் பேனல்கள், 20 ஆண்டுக்கு மேல் இயங்கக்கூடியவை. மாணவர்கள் தங்கள் வீட்டின் மின் கட்டணம், யுனிட் பயன்பாட்டை கணக்கிட்டு, தேவைப்படும் சோலார் பேனலின் அளவை அறிந்து, பெற்றோரிடம் விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்த முன்வர வேண்டும்.
இவ்வாறு அவர் பேசினார்.
அ.தி.மு.க.,வின், ஏற்காடு தொகுதி, எம்.எல்.ஏ., உஷாராணி உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.
அதேபோல், சோலார் மின் உற்பத்தி அமைப்பு, அதை பெற விண்ணப் பதிவு சிறப்பு முகாம், மேட்டூர் கோட்ட அலுவலக வளாகத்தில் நடந்தது. மேட்டூர் வட்ட மேற்பார்வை பொறியாளர் கோகிலா(பொ) தலைமை வகித்தார். அதில் சோலார் பொருத்த அரசு வழங்கும் மானியம், வங்கிகள் வழங்கும் கடன், சோலார் பயன்பாடு காலம், அதன் மூலம் நுகர்வோர் அடையும் பலன் குறித்து விளக்கம் அளிக்கப்பட்டது. ஏராளமான நுகர்வோர் பங்கேற்றனர்.