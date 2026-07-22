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/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ ரூ.80,000 லஞ்சம் கேட்பதாக வி.ஏ.ஓ., உதவியாளர் மீது 'பகீர்'

ரூ.80,000 லஞ்சம் கேட்பதாக வி.ஏ.ஓ., உதவியாளர் மீது 'பகீர்'

ரூ.80,000 லஞ்சம் கேட்பதாக வி.ஏ.ஓ., உதவியாளர் மீது 'பகீர்'

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:40 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:40 AM

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வாழப்பாடி:வாழப்பாடி, சந்திரபிள்ளைவலசு ஊராட்சி ஒன்றிய நடுநிலைப்பள்ளியில், வகுப்பறை கட்டட திறப்பு விழாவுக்கு, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் வந்தார். அவரிடம், அதே பகுதியை சேர்ந்த கூலித்தொழிலாளி கோவிந்தராஜன் ராமு, 48, என்பவர் அளித்த புகார் மனு:

கடந்த, 2025ல், பூர்விகமாக வசிக்கும் வீட்டுக்கு, தமிழக அரசு, நத்தம் நில வரி மனை வரி தோராய பட்டா வழங்கியது. ஆனால் ஓராண்டுக்கு மேலாகியும், வருவாய் துறை பதிவேட்டில், அந்த பட்டா பதிவு செய்து கொடுக்கப்படவில்லை. இதற்கு பலமுறை விண்ணப்பித்தும் பதிவு செய்து தர மறுக்கின்றனர். அதேநேரம், 80,000 ரூபாய் செலவாகும் என, சந்திரபிள்ளை வலசு வி.ஏ.ஓ., உதவியாளர் பெருமாள் கேட்கிறார். என்ன செய்வது என தெரியாமல் தவிக்கிறேன். பட்டாவை வருவாய்த்துறை பதிவேட்டில் பதிவு செய்து தர நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.

இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.

இதுகுறித்து, வி.ஏ.ஓ., உதவியாளர் பெருமாளிடம் கேட்டபோது, ''கோவிந்தராஜன் ராமு, இரு மாதங்களுக்கு முன் பட்டா பதிவு செய்யப்பட்டு விட்டதா என, 'போதை'யில் வந்து கேட்டார்.

பிறகு வா என தெரிவித்தேன். மற்றொரு நாள் வந்து கேட்டார். அதிகாரிகளுக்கு அனுப்பப்பட்டுள்ளது என தெரிவித்தேன். மாறாக பணம் கேட்கவில்லை. அவர் வேண்டுமென்றே, இப்படி கூறுகிறார்,'' என்றார்.

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