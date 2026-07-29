கடன் கொடுத்தவரை அழைத்து வந்து கிணற்றில் குதித்த பேக்கரி ஓனர்
கடன் கொடுத்தவரை அழைத்து வந்து கிணற்றில் குதித்த பேக்கரி ஓனர்
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:04 AM
சேலம்; சேலம், எருமாபாளையம் பஸ் டிப்போவில் உள்ள கிணற்றில் ஒருவர் இறந்து கிடப்பதாக, நேற்று கிச்சிப்பாளையம் போலீசாருக்கு தகவல் கிடைத்தது. அங்கு சென்ற போலீசார், தீயணைப்பு வீரர் உதவியுடன், இறந்து கிடந்தவரை மீட்டு விசாரித்தனர்.
இதுகுறித்து போலீசார் கூறியதாவது:
இறந்தவர், ஊட்டியை சேர்ந்த சுப்பிரமணி, 45. பஸ் பணிமனையில், தற்காலிகமாக உள்ளே வரும் பஸ்களை கழுவி சுத்தம் செய்யும் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தார். அதற்குரிய பணத்தை, சம்பந்தப்பட்ட டிரைவரிடம் பெற்று வந்தார். சுப்-பிரமணிக்கு மனைவி பவித்ரா, மகன் பிரவீன், 16, உள்ளனர்.சுப்பிரமணி, ஒரு மாதமாக ஏற்காடு, ஜெரீனாக்-காடில் உள்ள
பேக்கரியை வாடகைக்கு எடுத்து நடத்தி வந்தார். அதற்கு கடனாக, ஆத்துாரை சேர்ந்த மகேஸ்வரி-யிடம், 2 லட்சம் ரூபாய், மகுடஞ்சாவடியை சேர்ந்த புவனேஸ்வரியிடம், 3 லட்சம் ரூபாய் பெற்றுள்ளார். தவிர கடையில் பணியாற்றிய சரண்யா உள்ளிட்ட பலரிடமும் கடன் பெற்-றுள்ளார். பணத்தை கொடுத்தவர்கள் திருப்பி
கேட்டுள்ளனர்.
இந்நிலையில், டிப்போ மேலாளரிடம் பணம் வாங்கி தருவதாக கூறி, சரண்யா, அவரது கணவர் பாபு, தம்பி லோகேஷ் அரவிந்த் ஆகி-யோரை அழைத்துக்கொண்டு, பஸ் டிப்போவுக்கு வந்தார். பின் அவர் பணிமனை உள்ளே சென்று, வாட்டர் வாஷ் செய்யும், 40 அடி கிணற்றில் குதித்து தற்கொலை செய்து கொண்டார். தொடர்ந்து விசாரணை நடக்கிறது.
இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.