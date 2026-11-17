வாழை உற்பத்திக்கு 'பனானா சக்தி' வேளாண் நிலையம் ஆலோசனை
வாழை உற்பத்திக்கு 'பனானா சக்தி' வேளாண் நிலையம் ஆலோசனை
ADDED : நவ 16, 2026 03:24 AM
பனமரத்துப்பட்டி: சேலம் மாவட்ட வேளாண் வானிலை மையம், சந்தியூர் வேளாண் அறிவியல் நிலைய திட்ட ஒருங்கிணைப்பாளர் விஜயன் அறிக்கை:
சேலம் மாவட்டத்தில் வரும், 18 வரை வானம் மேகமூட்டமாக காணப்படும். சில இடங்களில் மழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளது. வெப்பம், 20 முதல், 32 டிகிரி செல்ஷியஸ் காணப்படும். மணிக்கு, 6 முதல், 10 கி.மீ., வேகத்தில் காற்று வீசும்.குளிரால் வேளாண், தோட்டக்கலை பயிர்களில் நோய் பரவ ஏற்ற சூழல் நிலவுகிறது. பயறு வகை பயிர்கள், எண்ணெய் வித்து பயிர், பருத்தி போன்றவற்றில் வேரழுகல், வாடல் நோய் தென்ப-டுகிறது. இதை ஆரம்ப நிலையில் கட்டுப்படுத்த, டிரைக்கோ-டெர்மா விரிடி என்ற எதிர் உயிர் பூஞ்சாண கொல்லியை ஒரு லிட்டர் நீருக்கு, 4 கிராம் அளவில் கலந்து தெளிக்க வேண்டும்.
வாழையில் நுண்ணுாட்டச்சத்து பற்றாக்குறையை நிவர்த்தி செய்-வதன் மூலம், 15 முதல், 20 சதவீதம் வரை, உற்பத்தி திறன் அதி-கரிக்கலாம். 'பனானா சக்தி' என்ற வாழை நுண்ணுாட்டக்கல-வையை ஒரு லிட்டர் நீருக்கு, 20 கிராம் என்ற அளவில் எலு-மிச்சை சாறுடன் கலந்து, வாழை நடவு செய்த, 3, 5, 7வது மாதங்களில் இலை வழி தெளிப்பு செய்ய வேண்டும். வாழைப்ப-ழத்தின் இனிப்பு தன்மை அதிகரித்து அதன் தரமும் மேம்படும்.
தக்காளி நடவு செய்யும் விவசாயிகள், அடி உரமாக ஏக்கருக்கு, 4 கிலோ போராக்ஸ், 20 கிலோ துத்தநாக சல்பேட் மற்றும் 1.5 கிலோ காப்பர் சல்பேட் ஆகியவற்றை, 250 கிலோ மட்கிய குப்-பையுடன் மிதமான நீர் தெளித்து, ஒரு மாதம் மட்க வைத்து, ஊட்டமேற்றி இடவேண்டும். இதனால் வேரின் வளர்ச்சி மேம்-படும்.