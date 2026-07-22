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பார் கவுன்சில் தேர்தல் அய்யப்பமணி தேர்வு

பார் கவுன்சில் தேர்தல் அய்யப்பமணி தேர்வு

ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:33 AM

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ADDED : ஜூலை 22, 2026 05:33 AM

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சேலம்:தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி பார் கவுன்சில் தேர்தல், கடந்த மார்ச், 30ல் நடந்தது. 23 உறுப்பினர்களுக்கு, 143 பேர் போட்டியிட்டனர். சென்னை உயர்நீதிமன்ற, ஓய்வு பெற்ற நீதிபதி பாஷா தலைமையில் அதிகாரிகள், தேர்தலை நடத்தினர்.

ஒவ்வொரு வாக்காளரும், 23 ஓட்டுகளை பதிவு செய்தனர். உறுப்பினராக வெற்றி பெற, ஒவ்வொருவரும், 3,001 ஓட்டுகள் பெற்றிருக்க வேண்டும். அதன்படி தற்போது வரை, 14 உறுப்பினர்கள் தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளனர். அதில் சேலத்தை சேர்ந்த வக்கீல் அய்யப்பமணி தேர்வாகி, தொடர்ந்து, 3ம் முறையாக, தமிழ்நாடு, பாண்டிச்சேரி பார் கவுன்சில் உறுப்பினராக வெற்றி பெற்றுள்ளார். ஓட்டுப்பதிவு எண்ணிக்கை தொடர்ந்து நடக்கிறது. முழுதும் எண்ணி முடிக்கப்பட்ட பின், தலைவர் உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் தேர்வு செய்யப்பட உள்ளனர்.

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