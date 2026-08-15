/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/கடைக்காரர்களுக்கு எச்சரிக்கை
ADDED : ஆக 14, 2026 04:30 AM
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தாரமங்கலம்: தாரமங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்ட் கட்டடத்துக்கு வெளியே, பய-ணியர் நிற்கும் இடத்தை ஆக்கிரமித்து, சில வியாபாரிகள், கடைகள் வைத்தனர். பயணியர் புகார்படி, நேற்று நகராட்சி பணி-யாளர்கள் வந்து, ஆக்கிரமிப்பை அகற்ற முயன்றனர்.
உடனே வியாபாரிகளே, ஆக்கிரமிப்புகளை அகற்றிக்கொண்டனர். இதனால் பணியாளர்கள் அங்கிருந்து சென்றனர். மீண்டும் கடைக்-காரர்கள் ஆக்கிரமித்துக்கொண்டனர். இதை அறிந்து, அங்கு நக-ராட்சி பணியாளர்கள் வந்தனர். கடைக்காரர்கள், மீண்டும் பொருட்களை அகற்றிக்கொண்டனர். இதனால் மீண்டும் ஆக்கிர-மிக்கக்கூடாது என, கடைக்காரர்களை எச்சரித்துவிட்டு, பணியா-ளர்கள் சென்றனர்.