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14ல் மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் போட்டி

14ல் மாணவர்களுக்கு சைக்கிள் போட்டி

ADDED : நவ 12, 2026 01:32 AM

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ADDED : நவ 12, 2026 01:32 AM

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சேலம்: வரும், 14ல் மாணவ, மாணவியருக்கு சைக்கிள் போட்டி நடக்க உள்ளது.

இதுகுறித்து, சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் அறிக்கை: தமிழக விளையாட்டு மேம்பாடு ஆணையம் சார்பில் மாணவ, மாணவியருக்கு மாவட்ட அளவில் சைக்கிள் போட்டி, வரும், 14 காலை, 6:30 மணிக்கு காந்தி மைதானத்தில் நடக்க உள்ளது. 13, 15, 17 வயது என, 3 பிரிவுகளில் மாணவ, மாணவியருக்கு தனித்தனியே போட்டி நடத்தப்படும்.ஒவ்வொரு பிரிவிலும் முதல் மூன்று இடங்களை பிடிப்பவர்களுக்கு முறையே, 5,000, 3,000, 2,000 ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும். 4 முதல், 10ம் இடம் வரை பிடிப்பவர்களுக்கு தலா, 250 ரூபாய் பரிசு வழங்கப்படும். விருப்பம் உள்ள மாணவர்கள், பள்ளி தலைமை ஆசிரியர் கையெழுத்திட்ட வயது சான்றிதழுடன், பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும். போட்டிக்கு சாதாரண வகை சைக்கிள்களை மட்டும் பயன்படுத்த வேண்டும்.

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