/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சைக்கிள் கடைக்காரரிடம் ரூ.1.38 லட்சம் மோசடி
ADDED : நவ 20, 2026 01:19 AM
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சேலம்: ஓமலுாரை சேர்ந்த, 45 வயதுடையவர், அதே பகுதியில் சைக்கிள் கடை வைத்துள்ளார். அவரது மொபைல் போனுக்கு, சில நாட்களுக்கு முன், ஒரு லிங்க் வந்தது.
அதை கிளிக் செய்து, பதிவிறக்கம் செய்துள்ளார்.சில வினாடிகளில், அவர் வங்கி கணக்கில் இருந்த, 1.38 லட்சம் ரூபாய் எடுக்கப்பட்டதாக குறுஞ்செய்தி வந்தது. அதை பார்த்து அதிர்ச்சியடைந்த அவர், சேலம் மாவட்ட சைபர் கிரைம் போலீசில் நேற்று புகார் கொடுத்தார். போலீசார் வழக்குப்பதிந்து, பணம் பறித்த கும்பல் குறித்து விசாரிக்கின்றனர்.