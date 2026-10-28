/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/வீடு முன் நிறுத்திய பைக் திருட்டு
UPDATED : அக் 25, 2026 06:29 AM
ADDED : அக் 25, 2026 05:55 AM
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சேலம்:சேலம்,
நெய்க்காரப்பட்டியை சேர்ந்தவர் உலகியம்மாள், 45. இவர் கடந்த, 10,
இரவு, 'பஜாஜ் பல்சர்' பைக்கை வீடு முன் நிறுத்தியிருந்த நிலையில்
மறுநாள் காலை காணவில்லை
இதுகுறித்து அவர், கொண்டலாம்பட்டி
போலீசில் அளித்த புகாரில், 50,000 ரூபாய் மதிப்பில் பைக் திருடுபோனது
என குறிப்பிட்டிருந்தார். விசாரித்த போலீசார், நேற்று முன்தினம்
வழக்குப்பதிந்து, பைக் திருடியவரை தேடுகின்றனர்.