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பூச்சி கடியால் காட்டெருமை பலி

பூச்சி கடியால் காட்டெருமை பலி

ADDED : அக் 31, 2026 06:11 AM

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ADDED : அக் 31, 2026 06:11 AM

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ஆத்துார்:ஆத்துார், சிலோன்காலனி பகுதி, கல்வராயன்மலை அடிவாரத்தில் உள்ளது. அங்குள்ள விவசாயி கோமதியின் மக்காச்சோள தோட்டத்தில், நேற்று காலை, 7:00 மணிக்கு காட்டெருமை இறந்து கிடந்தது.

இதை அறிந்து, அங்கு சென்ற ஆத்துார் வனச்சரகர் சந்தோஷ் தலைமையில் வனத்துறையினர், அங்கு சென்று ஆய்வு செய்தனர். கல்லாநத்தம் கால்நடை மருத்துவர் ராமர் உதவியுடன், இறந்த, 7 வயதுடைய ஆண் காட்டெருமையை பிரேத சோதனை செய்தனர். மருத்துவ அறிக்கையில், உன்னி பூச்சி கடியால் தொற்று ஏற்பட்டு இறந்தது தெரியவந்தது. பின் காட்டெருமை உடலை, வனத்துறையினர் அடக்கம் செய்தனர்.

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