/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பூச்சி கடியால் காட்டெருமை பலி
ADDED : அக் 31, 2026 06:11 AM
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ஆத்துார்:ஆத்துார்,
சிலோன்காலனி பகுதி, கல்வராயன்மலை அடிவாரத்தில் உள்ளது.
அங்குள்ள விவசாயி கோமதியின் மக்காச்சோள தோட்டத்தில், நேற்று காலை,
7:00 மணிக்கு காட்டெருமை இறந்து கிடந்தது.
இதை அறிந்து, அங்கு சென்ற
ஆத்துார் வனச்சரகர் சந்தோஷ் தலைமையில் வனத்துறையினர், அங்கு சென்று
ஆய்வு செய்தனர். கல்லாநத்தம் கால்நடை மருத்துவர் ராமர் உதவியுடன்,
இறந்த, 7 வயதுடைய ஆண் காட்டெருமையை பிரேத சோதனை செய்தனர். மருத்துவ
அறிக்கையில், உன்னி பூச்சி கடியால் தொற்று ஏற்பட்டு இறந்தது
தெரியவந்தது. பின் காட்டெருமை உடலை, வனத்துறையினர் அடக்கம்
செய்தனர்.