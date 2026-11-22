/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ தீபமேற்ற அனுமதி பா.ஜ., கொண்டாட்டம்
ADDED : நவ 21, 2026 04:50 AM
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சேலம்: திருப்பரங்குன்றம் மலை மீதுள்ள தீபத்துாணில், வரும், 24ல் தீபமேற்ற அனுமதித்து, உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவு பிறப்பித்தது. இதனால் சேலம் சுகவேனேஸ்வரர் கோவிலில், பா.ஜ., - ஆர்.எஸ்.எஸ்., அமைப்பு சார்பில் பூஜை செய்யப்பட்டது.
பா.ஜ.,வின் சேலம் மாவட்ட தலைவர் சசிகுமார் தலைமையில் கட்சியினர், பக்தர்களுக்கு இனிப்பு வழங்கி கொண்டாடினர். பா.ஜ., சுற்றுச்சூழல் பிரிவு மாநில தலைவர் கோபிநாத், மாவட்ட முன்னாள் தலைவர் சுரேஷ்குமார், இந்து முன்னணி கோட்ட தலைவர் சந்தோஷ் உள்ளிட்ட
நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.