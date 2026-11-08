1,460 வீடுக்கு 'ஹாட்பாக்ஸ்' வழங்கிய பா.ஜ., நிர்வாகி
1,460 வீடுக்கு 'ஹாட்பாக்ஸ்' வழங்கிய பா.ஜ., நிர்வாகி
ADDED : நவ 07, 2026 03:22 AM
பனமரத்துப்பட்டி; கெஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்டி எஸ்.கே.அவென்யூவை சேர்ந்தவர் ராஜேந்திரன். பா.ஜ.,வின், வீரபாண்டி தொகுதி பொறுப்பாளர். இவர் தீபாவளியை முன்னிட்டு, கடந்த இரு ஆண்டுகளாக, கெஜ்ஜல்நாயக்கன்பட்டி மக்களுக்கு வேட்டி, சேலை, இனிப்பு வழங்கினார். இந்த ஆண்டும், அந்த ஊராட்சியில் உள்ள, 1,460 வீடுகளுக்கு சென்று, 'ஹாட்பாக்ஸ்' வழங்கி, வாழ்த்து தெரிவித்தார்.
அதேபோல் ஓமலுார் டவுன் பஞ்சாயத்து, 11வது வார்டில், த.மா.கா., கவுன்சிலராக யசோதா உள்ளார். அவரது கணவர் மணிகண்டன், நகர செயலராக உள்ளார். இவர்கள் ஏற்பாட்டில் நேற்று, அப்பகுதியில், த.மா.கா., சார்பில் ஏழை மக்களுக்கு தீபாவளி பரிசு பொருள் வழங்கும் விழா நடந்தது.
சேலம் மேற்கு மாவட்ட தலைவர் சுசீந்திரகுமார், 300 பேருக்கு புடவை, இனிப்பு, காரம் ஆகியவற்றை வழங்கினார். புறநகர் மாவட்ட தலைவர் ராஜேந்திரன், மாநில தகவல் தொழில்நுட்ப அணி ஒருங்கிணைப்பாளர் ரகு உள்ளிட்ட நிர்வாகிகள் பங்கேற்றனர்.