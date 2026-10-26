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ல.ஜ.க., மாநில கொள்கை பரப்பு துணை செயலருக்கு வரவேற்பு
ல.ஜ.க., மாநில கொள்கை பரப்பு துணை செயலருக்கு வரவேற்பு
ADDED : அக் 21, 2026 05:17 AM
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ஆத்துார்:லட்சிய
ஜனநாயக கட்சி, மாநில கொள்கை பரப்பு துணை செயலராக, சேலம் கிழக்கு
மாவட்டம் ஆத்துாரை சேர்ந்த இளஞ்செழியன் நியமிக்கப்பட்டார்.
இதையடுத்து அவருக்கு, கட்சியினர்
வரவேற்பு அளித்தனர். தொடர்ந்து ஆத்துார் பழைய பஸ் ஸ்டாண்ட் எதிரே உள்ள,
ஈ.வெ.ரா., சிலைக்கு, இளஞ்செழியன் மாலை அணிவித்து, மரியாதை
செலுத்தினார்.
சேலம் ஒருங்கிணைந்த மாவட்ட செயலர் வேணுகோபால், மண்டல
செயலர் கோபி, சேலம் கிழக்கு மாவட்ட செயலர் ராஜ்குமார், சேலம் மாநகர்
மாவட்ட நிர்வாகிகள் நந்தகுமார், அருள் வடிவேல், சஞ்சய், ஜான், சங்கர்,
சதா, சதீஷ், அருண், சார்லஸ், கிழக்கு மாவட்ட, ஒன்றிய, நகர நிர்வாகிகள்
பங்கேற்றனர்.