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தனியார் குடிநீர் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி முற்றுகை

தனியார் குடிநீர் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி முற்றுகை

ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:51 AM

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ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:51 AM

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சேலம்; தனியார் குடிநீர் வழங்கும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி, மாநகராட்சி அலுவலகத்தை முற்-றுகையிட்ட, 41 பேரை போலீசார் கைது செய்-தனர்.

சேலம் மாநகராட்சியில், குடிநீர் வழங்கும் திட்-டத்தை தனியாருக்கு வழங்கும் திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி, முற்றுகை போராட்டம் நடத்திய, 41 பேரை போலீசார் கைது செய்தனர். சேலம் மாநகராட்சி மக்களுக்கு, 24 மணி நேரம் குடிநீர் வழங்கும் திட்டம், தனியார் பங்களிப்புடன் அமல்படுத்த அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டத்தை கைவிட வலியுறுத்தி, இந்திய ஜனநாயக வாலிபர் சங்கத்தின் மாநில செயற்குழு உறுப்பினர் தினேஷ் தலைமையில், நேற்று கோட்டை மைதானத்திலிருந்து கலெக்டர் அலு-வலகத்தை முற்றுகையிட வந்தனர். போலீசார் வழியில் நிறுத்தி, கலைந்து செல்ல வலியுறுத்தினர். அவர்கள் மறுக்கவே, தள்ளு-முள்ளு ஏற்பட்டது. அதில் பலரும் மாநகராட்சி அலுவலகத்துக்குள் புகுந்தனர். பலரும் நுழை-வாயில் முன் அமர்ந்து முற்றுகை போராட்டம் நடத்தினர். பேச்சுவார்த்தை நடத்தியும் கைவிடா-ததால், 5 பெண்கள் உள்பட, 41 பேரை போலீசார் கைது செய்து, தனியார் மண்டபத்தில் தங்க வைத்தனர்.

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