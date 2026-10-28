/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/சேலத்தில் மறியல்: 45 பேர் கைது
ADDED : அக் 28, 2026 05:44 AM
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சேலம்: சென்னை, திருப்பூர் உள்ளிட்ட இடங்களில், பள்ளிவாசலில் புகுந்து தாக்குதல் நடத்திய நபர்கள் மீது நடவடிக்கை எடுக்கக்கோரி, வி.சி.க., மற்றும் இஸ்லாமிய ஜனநாயக பேரவை சார்பில், சேலம், கோட்டை மைதானத்தில்,நேற்று, மறியல் போராட்டம் நடந்தது.
பேரவையின் மாநில அமைப்பு செயலர் காஜாமைதீன் தலைமையில், 44 பேர், காலை, 11:15 மணியளவில் தரையில் அமர்ந்து மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட போலீசார், மறியல் செய்த அனைவரையும் கைது செய்தனர். காஜாமைதீன் கூறுகையில், ''சென்னை பள்ளிவாசலில் புகுந்து தாக்குதல் நடத்திய நபரை பிடித்து கொடுத்தால், மனநிலை பாதிக்கப்பட்ட நபர் என கூறி, அவரை, போலீசார் விடுவித்து விட்டனர். த.வெ.க.,ஆட்சியில் மக்களுக்கு பாதுகாப்பு இல்லாத நிலை தொடர்கிறது என்ற அச்சம் எழுந்துள்ளது,'' என்றார்.