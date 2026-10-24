/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ நீலமான், பொன்னிற நரி பார்வையிட அனுமதி
ADDED : அக் 12, 2026 02:09 AM
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சேலம்: கர்நாடகா, 'பன்னர்கட்டா' வன உயிரியல் பூங்காவில் இருந்து, நீல மான்கள், வெளிமான்கள் தலா, 4, பொன்னிற நரி(குள்ளநரி) - 2 என, 10 விலங்குகள், சேலம், குரும்பப்பட்டி வன உயிரியல் பூங்காவுக்கு, கடந்த ஜூலை, 29ல் கொண்டு வரப்பட்டது.
தொடர்ந்து மான்கள், நரிகளை தனித்தனியே வைத்து, இங்குள்ள சூழலுக்கு பழக்கப்படுத்தப்பட்டது. இரு மாதங்களான நிலையில், அந்த மான்கள், நரியை, சுற்றுலா பயணியர் பார்வைக்கு விட, அரசிடம் அனுமதி கேட்கப்பட்டது. அனுமதி கிடைத்ததால், கடந்த, 9 முதல், மான்கள், நரியை அடைத்து வைத்திருந்த திறந்தவெளி கூண்டின் திரைகள் அகற்றப்பட்டு, மக்கள் பார்வைக்கு திறந்துள்ளனர்.