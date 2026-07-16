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திருப்பூர் விபத்தில் பலி 6 பேரின் உடல் தகனம்

திருப்பூர் விபத்தில் பலி 6 பேரின் உடல் தகனம்

ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:13 AM

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ADDED : ஜூலை 12, 2026 05:13 AM

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சேலம்:திருப்பூர் அருகே, நேற்று முன்தினம் டேங்கர் லாரி - கார் மோதிய விபத்தில் பலியான ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த, 6 பேரும், சேலம், சாமிநாதபுரத்தை சேர்ந்தவர்கள். அவர்களில் ஈஸ்வரன், 55, அவரது மனைவி திருமகள், 50, மாமியார் சிவகாமி, 65, ஆகியோரது சடலங்கள், ஆம்புலன்ஸ் வாகனத்தில் தனித்தனியே நேற்று, சாமிநாதபுரத்துக்கு கொண்டு வரப்பட்டன.உறவினர்கள், மக்கள் கண்ணீர்விட்டு அழுதனர். பின் இறுதி சடங்கு செய்து, லீபஜார் மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டன.

அவர்கள் போக, இறந்த, தனியார் கல்லுாரி பேராசிரியரான முகிலன், 35, அவரது இரு குழந்தைகள் ஸ்ரீநித், 3, ஒன்பது மாத குழந்தை கனிஷ் ஆகியோரது உடல்கள், தர்மபுரி மாவட்டம் நரிப்பள்ளிக்கு எடுத்துச்சென்று, அங்குள்ள மயானத்தில் தகனம் செய்யப்பட்டன.ஒரே குடும்பத்தை சேர்ந்த, 6 பேர், விபத்தில் பலியானது, உறவினர்கள் இடையே சோகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது. முகிலன் மனைவி ேஹமா சிகிச்சையில் உள்ளார். அவருக்கு அரசு சார்பில் உதவி வழங்க வேண்டும் என, உறவினர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர்.

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