/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ பாம்பே சர்க்கஸ் ஊழியர் நெஞ்சு வலியால் சாவு
ADDED : ஜூலை 10, 2026 05:07 AM
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சேலம்:கர்நாடகா
மாநிலம் உத்தர கன்னடா, நைசாகிரியை சேர்ந்தவர் சாய்குமார் சைலகேசர்,
43. திருமணம் ஆகாத இவர், சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சிகளில் சாகசம் செய்யும்
பணியில் ஈடுபட்டு வந்தார். தற்போது, சேலம், 3 ரோட்டில் உள்ள ஜவஹர் மில்
திடலில் நடந்து வரும், பாம்பே சர்க்கஸ் நிகழ்ச்சியில்
ஈடுபட்டிருந்தார். நேற்று முன்தினம் இரவு, அவர் கூடாரத்தில்
படுத்திருந்தபோது நெஞ்சு வலிப்பதாக கூறினார்.
உடன் தங்கி
இருப்பவர்கள், அவரை, சேலம் அரசு மருத்துவமனைக்கு
அழைத்துச்சென்றபோது, அவர் இறந்தது தெரியவந்தது. பள்ளப்பட்டி
போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.