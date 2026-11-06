'யாகம் வளர்க்கும் போராட்டம்' ஆயத்தமானதால் போனஸ் அறிவிப்பு
'யாகம் வளர்க்கும் போராட்டம்' ஆயத்தமானதால் போனஸ் அறிவிப்பு
ADDED : நவ 06, 2026 01:27 AM
ஆத்துார்: ஆத்துார் நகராட்சியில், ஒப்பந்த அடிப்படையில், 140 துாய்மை பணியாளர்கள் பணிபுரிகின்றனர். அவர்கள், இ.பி.எப்., இ.எஸ்.ஐ., போன்றவை, 3 ஆண்டாக செலுத்தாமல் உள்ளதோடு,
தீபாவளி போனஸ் கேட்டும் நேற்று, ஆத்துார் நகராட்சி அலுவலகம் முன் 'யாகம் வளர்க்கும் போராட்டம்' நடத்துவதாக, சி.ஐ.டி.யு., ஊரக உள்ளாட்சி சங்கம் அறிவித்தது.அதற்கு தயாராக, துாய்மை பணியாளர்கள் வேலை நிறுத்தத்தில் ஈடுபட்டனர். இதை அறிந்து நகராட்சி கமிஷனர் சபாநாயகம், ஆத்துார் டவுன் போலீசார், பேச்சு நடத்தினர். அப்போது பணியாளர்கள், 'தினக்கூலி, 629 ரூபாய்க்கு பதில், 429 ரூபாய் வழங்கப்படுகிறது. மாத கூலி அடிப்படையில், 8.3 சதவீதம் தீபாவளி போனஸ் வழங்க வேண்டும். பி.எப்., இ.எஸ்.ஐ., செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்' என்றனர்.
கமிஷனர், 'போனஸாக தலா, 2,000 ரூபாய் வழங்கப்படும். பி.எப்., இ.எஸ்.ஐ., நிலுவை தொகை செலுத்த நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்' என்றார். இதை ஏற்று, துாய்மை பணியாளர்கள் கலைந்து சென்றனர்.