/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 80மீ., கொடியை விசைத்தறியில் நெய்த சிறுவன்
ADDED : ஆக 15, 2026 05:03 AM
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தாரமங்கலம்; தாரமங்கலம், எடையப்பட்டியை சேர்ந்த, தறித்-தொழிலாளி நாராயணசாமி, 37. இவரது மனைவி பிரியா, 26. இவர்களுக்கு மகன், மகள் உள்ளனர். மகன் தமிழ்-செல்வன், 10, துட்டம்பட்டி பைபாஸ் அருகே மாதிரிப்பள்ளியில், 6ம் வகுப்பு படிக்கிறார். இவர் ஏதும் சாதிக்க வேண்டும் என்ற ஆசையை, தந்-தையிடம் தெரிவித்தார்.
இந்நிலையில், நாட்டின், 80வது சுதந்திர தினத்தை ஒட்டி, 2 அடி அகலத்தில், 80 மீ., நீளத்-துக்கு, தேசிய கொடியை, விசைத்தறியில் நெசவு செய்ய முடிவு செய்தனர். தந்தை துணையோடு, தமிழ்செல்வன் கடந்த ஜூலை, 26ல், நெசவு செய்ய தொடங்கி, 20 மணி நேரத்தில் நெய்து முடித்தார். இதை டிராகன் ஜெட்லீ தலைமையில், 'ரெக்கார்ட்ஸ் இந்தியா அகாடமி' பார்வையிட்டு, உலக சாதனைக்கான சான்றிதழ் வழங்கியது.