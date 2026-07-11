பள்ளி மாணவர்கள் சாலை மறியல் கூடுதல் பஸ்களை இயக்க வலியுறுத்தல்
பள்ளி மாணவர்கள் சாலை மறியல் கூடுதல் பஸ்களை இயக்க வலியுறுத்தல்
ADDED : ஜூலை 11, 2026 05:21 AM
நங்கவள்ளி; நங்கவள்ளி அருகே பெரிய சோரகை, சீரங்கனுார் பஸ் ஸ்டாப்பில், நேற்று காலை, பள்ளி செல்லும், 30க்கும் மேற்பட்ட மாணவ, மாண-வியர், மக்கள், தாரமங்கலம் செல்லும் பஸ்சுக்கு காத்திருந்தனர். 7:50 மணிக்கு, நங்கவள்ளியில் இருந்து, 'எஸ்3' அரசு பஸ் வந்தது. அதில் கூட்ட-மாக இருந்ததால், மாணவ, மாணவியர் அனைவ-ராலும் ஏற முடியவில்லை.
இதனால் பாதிக்கப்பட்ட மாணவ, மாணவியர், அங்கிருந்த மக்களிடம், தினமும் இதே நிலை உள்ளதாக தெரிவித்தனர். இதையடுத்து, மக்கள், மாணவ, மாணவியர், அந்த அரசு பஸ் முன் அமர்ந்து, சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். அப்-போது பள்ளி நேரத்தில் கூடுதல் பஸ்களை இயக்க வலியுறுத்தினர்.
இதை அறிந்து நங்க வள்ளி போலீசார் வந்து பேச்சு நடத்தினர். தொடர்ந்து தாரமங்கலம் பஸ் பணிமனை மேலாளர் நாகராஜன், பேச்சு நடத்-தினார். அப்போது கூடுதல் பஸ் இயக்க அனுமதி பெற்று, உரிய நடவடிக்கை எடுப்பதாக, மேலாளர் உறுதி அளித்தார். இதனால், 8:30 மணிக்கு, அனைவரும் கலைந்து சென்றனர். இச்சம்ப-வத்தால், அரை மணி நேரத்துக்கு மேலாக போக்-குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.