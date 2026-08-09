காட்டெருமை முட்டி சகோதரர்கள் காயம்

ADDED : ஜூலை 24, 2026 01:53 AM
ஏற்காடு: ஏற்காட்டில், காட்டெருமை முட்டியதில் சகோதரர் இருவர் காய-மடைந்தனர்.
ஏற்காடு, அரங்கம் மலை கிராமத்தை சேர்ந்தவர்கள் நாரா-யணன், 50, கோவிந்தசாமி, 55. இவர்கள் வீட்டின் அருகில் நேற்று காலை, 7:30 மணிக்கு மாடு மேய்த்து கொண்டிருந்தனர். அப்போது வனப்பகுதியில் இருந்து, காட்டெருமை ஒன்று குட்டி-யுடன் வந்துள்ளது. அதை பார்த்த அவர்கள், காட்டெருமையை விரட்டியுள்ளனர். அப்போது ஆவேசமாடைந்த காட்டெருமை நாராயணன், கோவிந்தசாமியை விரட்டி கொம்பால் குத்தி வீசி-யது. இதில் நாராயணனுக்கு இரண்டு கால்களிலும் பலத்த காயமும், கோவிந்தசாமிக்கு கையில் லேசான காயமும் ஏற்பட்டு உயிர் தப்பினர்.
அருகில் இருந்தவர்கள் இருவரையும் மீட்டு, வாழவந்தி ஆரம்ப சுகாதார நிலையத்திற்கு கொண்டு சென்று, முதலுதவி அளித்தனர், படுகாயமடைந்த நாராயணன், சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் மேல் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.ஏற்காடு போலீசார், வனத்துறையினர் விசாரிக்கின்றனர்.