புனித தலங்களுக்கு செல்ல உதவித்தொகை புத்த, சமண, சீக்கியர் விண்ணப்பிக்கலாம்
புனித தலங்களுக்கு செல்ல உதவித்தொகை புத்த, சமண, சீக்கியர் விண்ணப்பிக்கலாம்
ADDED : நவ 20, 2026 01:02 AM
சேலம்: சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் அறிக்கை: தமிழக அரசு சார்பில் ஆண்டுதோறும், புத்த மதத்தினர், சமண மதத்தினர் தலா, 50 பேர், 20 சீக்கியர் என, 120 பேர், அவர்களின் புனித தலங்களுக்கு சென்று வர, தலா ஒருவருக்கு, 10,000 ரூபாய் உதவித்தொகை வழங்கப்படுகிறது.
அதன்படி புத்த மதத்தினர், புத்தகயா, சாரநாத் கோவில், குசி நகர், ராஜ்கீர், வைஷாலி, லும்பினி; சமண மதத்தினர், தில்வாரா கோவில், ரணக்பூர், ஜெய்சல்மார், சிக்கர்ஜி, பாலிடனா, பவபுரி, சரவணபெலகோலா; சீக்கியர், அமிர்தசரஸ் பொற்கோவில், தக்ட் ஸ்ரீ கேஸ்கர் சாகிப், தக்ட் ஸ்ரீ தம்தமா சாகிப், தக்ட் ஸ்ரீ ஹர்மந்தர் சாகிப், தக்ட் ஸ்ரீ ஹசூர் சாகிப், பாகிஸ்தானில் உள்ள குருத்வாரா சென்று வரலாம்.சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த மேற்கண்ட மதத்தினர், உதவித்தொகை பெற கலெக்டர் அலுவலக வளாகத்தில், மாவட்ட பிற்படுத்தப்பட்டோர் மற்றும் சிறுபான்மையினர் நல அலுவலகத்தில் இலவசமாக விண்ணப்பங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம். www.bcmbcmw.tn.gov,in என்ற இணைய தளத்திலும் பதிவிறக்கி, தகுந்த ஆவணங்களுடன் பூர்த்தி செய்த விண்ணப்பங்களை, 2027 ஜன., 31க்குள், சென்னை சிறுபான்மையினர் நல கமிஷனர் அலுவலகத்துக்கு அனுப்ப வேண்டும்.