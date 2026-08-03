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பஸ் வழித்தடம் நீட்டிப்பு: அமைச்சர் துவக்கிவைப்பு

பஸ் வழித்தடம் நீட்டிப்பு: அமைச்சர் துவக்கிவைப்பு

ADDED : ஆக 03, 2026 01:23 AM

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ADDED : ஆக 03, 2026 01:23 AM

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ஓமலுார்: ஓமலுார் பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து, தடம் எண்: 'ஜி83' அரசு டவுன் பஸ், காடையாம்பட்டி தாலுகா வடகம்பட்டி வரை இயக்-கப்படுகிறது. அந்த பஸ்சை, பண்ணப்பட்டி அருகே வவ்வால்-தோப்பு வரை நீட்டித்து அதன் தொடக்க விழா, ஓமலுாரில் நேற்று நடந்தது. சேலம் போக்குவரத்து துறை பொது மேலாளர் சிவக்குமார் தலைமை வகித்தார்.

அந்த பஸ்சை, போக்குவரத்து துறை அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன், சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் ஆகியோர் கொடி அசைத்து தொடங்கிவைத்தனர். பின் அமைச்சர் உள்ளிட்ட அதி-காரிகள், சிறிது துாரம் அந்த பஸ்சில் பயணித்தனர். த.வெ.க., நகர செயலர் மணி, ஒன்றிய செயலர் சீனிவாசன் உள்பட பலர் பங்கேற்றனர்.

அரிசி சிப்பம் வழங்கல்முன்னதாக அமைச்சரை வரவேற்ற, த.வெ.க.,வினர், சால்வைக்கு பதில், 5, 10, 25 கிலோ அரிசி சிப்பங்களை வழங்க, அவரும் பெற்றுக்கொண்டார். பின் அரிசி பைகளை, அமைச்சருடன் வந்த நிர்வாகிகள், காருக்கு எடுத்துச்சென்றனர். இந்த அரிசி, ஏழை, எளிய மக்களுக்கு உணவு தானத்துக்கு பயன்படுத்தப்படும் என, அக்கட்சியினர்

தெரிவித்தனர்.

அதேபோல் தாரமங்கலத்தில் இருந்து இயக்கப்படும் தடம் எண்: 'ஜி70' பஸ், பெரியேரிப்பட்டி வழியே ஓமலுார் சென்ற நிலையில் ரெட்டிப்பட்டி சென்று, ஓமலுார் செல்லும்படி நீட்டிக்-கப்பட்டுள்ளது. 'டி11பி' பஸ், இரவு, 7:10 மணிக்கு, மேட்டூரில் இருந்து பூலாம்பட்டி வழியே இடைப்பாடி சென்ற நிலையில், தற்போது, 7:15க்கு புறப்பட்டு, அமரகுந்தி, தாரமங்கலம் வழியே இடைப்பாடி செல்லும்படி நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த இரு பஸ்களையும், தாரமங்கலம் பஸ் ஸ்டாண்டில், அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தொடங்கி வைத்தார்.

பஸ் கட்டணம் உயர்வுவாழப்பாடியில் இருந்து தாண்டனுார் வழியில் இடையப்பட்டி வரையும், வாழப்பாடியில் இருந்து பேளூர் வழியில் பெருமாபா-ளையம் வரையும் என, இரு பஸ் சேவைகளை, அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தொடங்கி வைத்தார். தொடர்ந்து அங்கு இயக்கப்படும், தனியார் பஸ்களில் கட்டணம் விதிமீறி உயர்த்தப்-பட்டுள்ளது உள்பட, பல்வேறு கோரிக்கை மனுக்களை, மக்கள் வழங்கினர்.

நிறுத்தப்பட்ட பஸ்

மீண்டும் இயக்கப்படுமா?

சேலம், பழைய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து கொழிஞ்சிப்பட்டிக்கு புதிய அரசு டவுன் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டது. அதன் இயக்-கத்தை, கொழிஞ்சிப்பட்டியில் நேற்று அமைச்சர் விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் தொடங்கி வைத்தார். அதே வழித்தடத்தில் கூடுத-லாக இரு நடைகள் இயக்கத்தையும் தொடங்கிவைத்தார். அப்-போது, வெடிக்காரன்புதுார் மக்கள் மனு அளித்தனர்.

இதுகுறித்து அவர்கள் கூறியதாவது:

நாழிக்கல்பட்டி, வெடிக்காரன்புதுார், பாரப்பட்டி, மேச்சேரியம்பா-ளையம், பசுவநத்தம்பட்டி வரை இயக்கப்பட்ட டவுன் பஸ், 10 ஆண்டுக்கு முன் ரயில்வே மேம்பால பணியின்போது நிறுத்தப்-பட்டது. அந்த பஸ்சை மீண்டும் இயக்கக்கோரி மனு அளித்தோம்.

இவ்வாறு அவர்கள் கூறினர்.

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