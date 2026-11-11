சங்ககிரியில் இன்று முதல் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் பஸ் ஸ்டாண்ட்
சங்ககிரியில் இன்று முதல் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வரும் பஸ் ஸ்டாண்ட்
ADDED : நவ 10, 2026 04:49 AM
சங்ககிரி; சங்ககிரியில் உள்ள பஸ் ஸ்டாண்ட் பல ஆண்டுகளுக்கு பிறகு, இன்று முதல் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு வருகிறது.
சங்ககிரியில் புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் கடந்த, 2009ம் ஆண்டு திறக்கப்பட்டது முதல், முழுமையாக பயன்பாட்டிற்கு வராமல் இருந்து வந்தது. 17 ஆண்டுகளாக ஆட்சியில் இருந்த அ.தி.மு.க.,- தி.மு.க., அரசுகள் பஸ் ஸ்டாண்டை மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு கொண்டு வரவில்லை. இந்நிலையில் ஆட்சி மாற்றம் ஏற்பட்ட பிறகு, போக்குவரத்துத்துறை அமைச்சராக சேலத்தை சேர்ந்த விஜய் தமிழன் பார்த்திபன் பொறுப்பேற்றார். இவரிடம் சங்ககிரி பஸ் ஸ்டாண்டை செயல்பாட்டிற்கு கொண்டு வர வேண்டும் என, அப்பகுதி மக்கள் கோரிக்கை விடுத்து வந்தனர். இதையடுத்து கோரிக்கையை ஏற்று, சங்ககிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்ட் இன்று முதல் மக்கள் பயன்பாட்டிற்கு விடப்பட உள்ளது.இது குறித்து, போக்குவரத்து துறை அதிகாரிகள் கூறியதாவது:
சங்ககிரி பஸ் ஸ்டாண்டிலிருந்து, சென்னை மற்றும் திருப்பதிக்கு செல்லும் தமிழ்நாடு அரசு விரைவு போக்குவரத்து கழகத்தின் பஸ்களில், சங்ககிரியிலேயே முன்பதிவு செய்து, இங்கிருந்தே பயணம் செய்யும் சிறப்பு வசதி, இன்று முதல் அறிமுகப்படுத்தப்படுகிறது.
அதேபோல் சென்னை, கோவை, திருப்பூர், திருவண்ணாமலை, காஞ்சிபுரம், திருச்சி உள்ளிட்ட வெளிமாவட்டங்களுக்கு 150 பஸ்கள் நேரடியாக சங்ககிரி புதிய பஸ் ஸ்டாண்டில் இருந்து பயணிகளை ஏற்றிச் செல்லும் வகையில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது.
உள்ளூர் பயன்பாட்டிற்காக, 30க்கும் மேற்பட்ட டவுன் பஸ்கள், புதிய பஸ் ஸ்டாண்டுக்கு வந்து செல்ல ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும், பயண சீட்டுகளை ஆன்லைன் மூலமாக முன்பதிவு செய்யும் வசதி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டு உள்ளது. சங்ககிரியில் இன்று முதல் முன்பதிவு செய்து, நாளை முதல் பஸ்களில் பயணம் செய்யலாம்.