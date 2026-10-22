/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/தனியார் வேலைக்கு 10ல் நேரில் வாங்க...
ADDED : அக் 08, 2026 02:51 AM
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சேலம்: சங்ககிரி, சண்முகா கல்வி நிறுவனங்கள் வளாகத்தில், தனியார் வேலை வாய்ப்பு முகாம் வரும், 10ல் நடக்க உள்ளது.
300க்கும் மேற்பட்ட முன்னணி தனியார் நிறுவனங்கள், 2,000க்கும் மேற்-பட்ட காலி பணியிடங்களுக்கு ஆட்களை தேர்வு செய்ய உள்ளனர். 10, பிளஸ் 2, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ, அனைத்து வகை பட்டப்படிப்பு முடித்த-வர்கள் பங்கேற்கலாம்.
வேலைநாடுனர்களுக்கு அனுமதி, முன்பதிவு இலவசம். தகுதி, விருப்பம் உள்ள, சேலம் மாவட்டத்தை சேர்ந்த வேலை தேடும் இளைஞர்கள், சுய குறிப்பு, கல்விச்சான்றிதழ்களுடன் நேரில் வந்து பயன்பெறலாம்.
தகவலுக்கு, 72001 - 71774; 73736 - 54999 என்ற எண்களில் அழைக்கலாம் என, கலெக்டர் இளம் பகவத் தெரிவித்துள்ளார்.