மின்வேலிக்கு மானியம் விவசாயிக்கு அழைப்பு

ADDED : ஆக 09, 2026 04:49 AM
சேலம்:விலங்குகளிடம்
இருந்து பயிர்களை காக்க வசதியாக, வேளாண் பொறியியல் துறை சார்பில்
சூரியசக்தி மின்வேலி அமைக்க அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.
அந்த வேலியில்
செலுத்தப்படும் உயர் மின் அழுத்தத்துடன் கூடிய குறுகிய உந்துவிசை
மின் அதிர்ச்சியால், விலங்குகளுக்கு அசவுகரியம் ஏற்பட்டு அவை
விளைநிலத்தில் புகாதபடி தடுக்கப்படும். நிலங்களுக்கு ஏற்ப, 5, 7,
10 வரிசை அமைப்பு மின்வேலியை தேர்வு செய்யலாம். தனிநபர்
விவசாயிக்கு அதிகபட்சம், 5 ஏக்கர் அல்லது 566 மீ., மின்வேலிக்கு, 50
சதவீத மானியம், எஸ்.சி., - எஸ்.டி., பிரிவு சிறு, குறு
விவசாயிகளுக்கு கூடுதலாக, 20 சதவீத மானியம் பெறலாம்.
இதுதொடர்பான விபரம் பெற, 'செயற்பொறியாளர், வேளாண் பொறியியல்
அலுவலகம், சேலம்' என்ற முகவரி மற்றும் 0427 - 2906266 என்ற எண்ணில்
அழைக்கலாம். வருவாய் கோட்ட அளவில், சேலம், மேட்டூர், ஆத்துார்,
சங்ககிரி உதவி செயற்பொறியாளர் அலுவலகம், வட்டார அளவில் உதவி
பொறியாளர், இளநிலை பொறியாளரை நேரில் அணுகலாம் என, கலெக்டர் இளம்
பகவத் தெரிவித்தார்.