/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பயிர் காப்பீடு செய்ய விவசாயிக்கு அழைப்பு
ADDED : நவ 14, 2026 04:22 AM
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ஏற்காடு: ஏற்காடு வட்டார வேளாண் உதவி இயக்குனர் ஷீரின் அறிக்கை:
நடப்பாண்டுக்கு பிரதம மந்திரி பயிர் காப்பீடு திட்டம் செயல்படுத்தப்பட உள்ளதால், புத்துார் பிர்கா விவசாயிகள், சாகுபடி செய்யப்பட்ட நெற்பயிருக்கு, வரும், 30க்குள் ஏக்கருக்கு, 580 ரூபாய் பிரீமியம் தொகையை செலுத்தி, பயிர் காப்பீடு செய்து பயன் பெறலாம்.
இதற்கு முன்மொழிவு படிவம், அடங்கல், நடப்பு வங்கி சேமிப்பு கணக்கு புத்தகம், ஆதார் நகல், நிலப்பட்டா ஆவணங்களுடன், தொடக்க வேளாண் கூட்டுறவு சங்க வங்கிகள், பொது சேவை மையங்கள் மூலம், பிரீமியம் தொகையை செலுத்த வேண்டும். இதன்மூலம் மழை, வறட்சி, வெள்ளம் ஆகியவற்றால் ஏற்படும் மகசூல் இழப்புக்கு காப்பீடு தொகை பெறலாம்.