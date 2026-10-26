உயிர்மச்சான்று இலவசமாக பெற இயற்கை விவசாயிக்கு அழைப்பு
உயிர்மச்சான்று இலவசமாக பெற இயற்கை விவசாயிக்கு அழைப்பு
UPDATED : அக் 25, 2026 06:25 AM
ADDED : அக் 25, 2026 06:02 AM
சேலம்:சேலம் மாவட்ட விதைச்சான்று மற்றும் உயிர்மச்சான்றளிப்பு உதவி இயக்குனர் நவநீதகிருஷ்ணன் அறிக்கை:
சேலம்
மாவட்டத்தில் இயற்கை வேளாண்மையில் ஈடுபட்டுள்ள விவசாயிகள், அரசின்
வழிகாட்டுதல்படி பதிவு செய்வது அவசியம். மத்திய, மாநில அரசுகள்,
தேசிய உயிர்ம உற்பத்தி திட்டம் மற்றும் பங்கேற்பாளர் உறுதி அளிப்பு
திட்டத்தை செயல்
படுத்தி வருகின்றன. இயற்கை வேளாண் செய்யும்
விவசாயிகள் கட்டணமின்றி சேர்ந்து இலவசமாக உயிர்மச்சான்று
பெறலாம். இதன்மூலம் சான்றளிக்கப்பட்ட விளைபொருட்களை, உற்பத்தி
செய்து சந்தைப்
படுத்த முடியும்.
சான்று பெற்ற விவசாயிகளுக்கு
உரிய அங்கீகாரம் அளிப்பதோடு, ஆன்லைன் மூலம் இந்தியாவில் உள்ள
அனைத்து வேளாண் விற்பனை நிலைய ஏலங்களிலும், பொருட்களை
சந்தைப்படுத்தி கூடுதல் லாபம் பெறலாம். விபரம் பெற, கலெக்டர் அலுவலக,
403வது அறையில் செயல்படும், விதை சான்று, உயிர்ம சான்றளிப்பு உதவி
இயக்குனர் அலுவலகத்தை அணுகலாம்.