/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்களுக்கு முகாம்
ADDED : ஜூலை 28, 2026 05:47 AM
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சேலம்; சேலம் மாநகராட்சி துாய்மை பணியாளர்களுக்-கான சிறப்பு முகாம், நேற்று தொங்கும்
பூங்காவில் நடந்தது.
சேலம் மாநகராட்சியில் பணிபுரியும் துாய்மை பணியாளர்கள் மற்றும் அவர்களின் குடும்பத்துக்-கான அரசு சேவை மற்றும் நலத்திட்ட முகாம், நேற்று தொங்கும் பூங்கா மண்டபத்தில் நடந்தது. இதில், சிறப்பு மருத்துவ முகாம், வருவாய்த்-துறை சார்ந்த பட்டா மாறுதல், வாரிசு சான்றிதழ், இறப்பு சான்றிதழ் விண்ணப்பங்களை பதிவு செய்தல் உள்ளிட்ட பல்வேறு சேவைகள் மேற்-கொள்ளப்பட்டன. 500க்கும் மேற்பட்டோர் கலந்து கொண்டு பயன்பெற்றனர்.மேயர் ராமச்சந்திரன், கமிஷனர் லலித் ஆதித்ய நீலம் ஆகியோர் பங்கேற்றனர்.