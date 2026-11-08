பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சிக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்

ADDED : நவ 07, 2026 03:23 AM
சேலம்; சேலம் கலெக்டர் இளம் பகவத் அறிக்கை:
கடந்த, 2024 - 2025 ஆண்டு நிதிநிலை அறிக்கையில், நிறுவன விவகாரங்கள் அமைச்சகத்தில், ஊக்கத்தொகையுடன் கூடிய பிரதமரின் தொழிற்பயிற்சி திட்டம் அறிவிக்கப்பட்டது. இதன் மூலம் முன்னணி நிறுவனங்களில் இளைஞர்களுக்கு பயற்சி வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது.
இதில் சேர்வதற்கான கல்வித்தகுதி, 10, பிளஸ் 2, ஐ.டி.ஐ., டிப்ளமோ, பாலிடெக்னிக், இளநிலை, முதுநிலை பட்டப்படிப்பு. வயது வரம்பு, 18 முதல், 25 வரை. 6 முதல், 9 மாதம் வழங்கப்படும் பயிற்சி காலத்தில், மாதந்தோறும், 9,000 ரூபாய் ஊக்கத்தொகை, முடிவில் சான்றிதழ் வழங்கப்படும். இணைய வழிக்கல்வி, தொலை துாரக்கல்வி திட்டங்களில் படிப்போர், முழு நேர பட்டப்
படிப்பு அல்லது முதுகலை படிப்பின் இறுதியாண்டு மாணவர்கள் விண்ணப்பிக்க தகுதியுடைவர்கள். பயிற்சியில் சேர குடும்ப ஆண்டு வருமானம், 12 லட்சம் ரூபாய்க்கு மிகாமல் இருக்க வேண்டும். முழு நேரம் பணிபுரிபவராக இருக்கக்கூடாது. தகுதியான வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்கள், நிறுவனங்கள், http://pministership.mca.gov.in என்ற இணையதளத்தில் பதிவு செய்யலாம். இதுதொடர்பாக சந்தேகம் இருந்தால், 8754198976 என்ற மொபைல் எண், thiranagamsalem@gmail.com, mailto:thiranagamsalem@gmail.com என்ற மின்னஞ்சல், சேலம் மாவட்ட வேலை வாய்ப்பு மற்றும் தொழில் நெறி வழிகாட்டும் மைய மாவட்ட திறன் அலுவலகரை அணுகலாம்.