/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ 3 ரயில்களில் கடத்திய கஞ்சா, புகையிலை பறிமுதல்
ADDED : அக் 16, 2026 03:13 AM
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சேலம்: ரயில்வே பாதுகாப்பு படை, சேலம் ரயில்வே போலீசார் அடங்கிய தனிப்படையினர், தன்பாத் - ஆலப்புழா எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில் நேற்று சோதனை நடத்தினர்.
அதில் பொதுப்பெட்டியில் கழிப்பறை அருகே கிடந்த பையை எடுத்து சோதனை செய்தபோது, 3.5 கிலோ கஞ்சா இருந்ததால் பறிமுதல் செய்தனர்.அதேபோல் ஜெய்ப்பூர் - கோயம்புத்துார் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 5 கிலோ கஞ்சா, பாட்னா - எர்ணாகுளம் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 1.3 கிலோ கஞ்சா, 2.7 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டு, சேலம் ரயில்வே போலீசாரிடம் ஒப்படைத்தனர். அவர்கள் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.