4 ரயில்களில் கடத்தப்பட்ட கஞ்சா, புகையிலை பறிமுதல்

ADDED : அக் 17, 2026 04:14 AM
சேலம்: தன்பாத் - ஆலப்புழா எக்ஸ்பிரஸ் ரயில், நேற்று சேலம் வழியே சென்றபோது, ரயில்வே தனிப்படை போலீசார் சோதனை நடத்தினர். பொதுப்பெட்டி கழிப்பறை அருகே கேட்பாரற்ற நிலையில் கிடந்த பையை எடுத்து பார்த்ததில், 10 கிலோ கஞ்சா இருந்ததால், பறிமுதல் செய்தனர்.
அதேபோல் ஷாலிமார் - நாகர்கோவில் குருதேவ் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 6 கிலோ கஞ்சா; திப்ரூகர் - கன்னியாகுமரி விவேக் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 2 கிலோ கஞ்சா; சில்ஷார் - கோயமுத்துார் எக்ஸ்பிரஸ் ரயிலில், 3.5 கிலோ புகையிலை பொருட்கள் இருந்ததால் பறிமுதல் செய்தனர். தொடர்ந்து, 4 ரயில்களில் பறிமுதல் செய்யப்பட்ட, 18 கிலோ கஞ்சா, 3.5 கிலோ புகையிலை பொருட்களை, சேலம் ரயில்வே போலீசாரிடம்
ஒப்படைத்தனர். அவர்கள் வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்கின்றனர்.
2 பேர் கைது
தாரமங்கலம் போலீசார் நேற்று பஸ் ஸ்டாண்ட் அருகே வாகன சோதனையில் ஈடுபட்டனர். அப்போது வந்த, 'ஆர் 15' பைக்கை நிறுத்தி சோதனை செய்ததில், டேங்க் கவரில், 1.25 கிலோ கஞ்சா இருந்ததால் பறிமுதல் செய்து விசாரித்ததில், ஆரூர்பட்டி, பைப்பூரை சேர்ந்த தனபால், 22, பூமிரெட்டிப்பட்டி நாகராஜ், 20, என தெரிந்தது. இருவரையும் கைது செய்து, அவர்கள் பயன்படுத்திய பைக், மொபைல் போனையும்
பறிமுதல் செய்தனர்.