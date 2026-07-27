/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ விமான நிலையத்தில் கார் டிரைவர்கள் அடாவடி
ADDED : ஜூலை 27, 2026 12:59 AM
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ஓமலுார்: சேலம் விமான நிலையத்தில் பயணியரை அழைத்துச்செல்வதற்கு ஒப்பந்தம் எடுத்தவர் மூலம் பதிவு செய்யப்பட்ட கார்கள் இயக்-கப்படுகின்றன.
ஆனால் பதிவு செய்யப்படாத கார் டிரைவர்கள் வந்து, பயணியரை ஏற்றிச்செல்வதாக புகார் எழுந்தது. இந்நிலையில் நேற்று மதியம் பதிவு செய்யப்படாத கார் டிரை-வர்கள், விமான நிலையத்துக்கு வந்து பயணியரை ஏற்றிச்செல்ல முயன்றனர். அப்போது அதன் நுழைவாயிலில் உள்ள பணியாளர், கட்டணம் கேட்டுள்ளார். அதற்கு மறுத்து, டிரைவர்கள் வாக்கு-வாதம் செய்தனர். இதனால் ஒப்பந்ததாரர் தகவல்படி, ஓமலுார் போலீசார் மற்றும் விமான நிலைய போலீசார் விசாரித்தனர். பின் விமான நிலைய இயக்குனரிடம் ஆலோசித்து நடவடிக்கை எடுக்-கப்படும் என போலீசார் தெரிவித்து, டிரைவர்களை அனுப்பி-வைத்தனர்.