'ரயிலில் பட்டாசு எடுத்துச்சென்றால் 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை'
'ரயிலில் பட்டாசு எடுத்துச்சென்றால் 3 ஆண்டு சிறை தண்டனை'
ADDED : நவ 06, 2026 01:27 AM
சேலம்: சேலம் ரயில்வே கோட்ட நிர்வாக அறிக்கை:
தினமும் லட்சக்கணக்கான பயணியர் சென்று வரும் ரயில்களில் பட்டாசு, மத்தாப்பு போன்ற எளிதில் தீப்பிடிக்கும் பொருட்களை கொண்டு செல்வது முற்றிலும் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது.
தற்போது தீபாவளியை முன்னிட்டு, ரயில்களில் கூட்டம் அதிகமாக உள்ளது.பயணியர் சிலர், பட்டாசு எடுத்துச்செல்வதாக தகவல் வருகிறது. இதை தடுக்க அனைத்து ஸ்டேஷன்கள், நடைமேடைகள், ரயில்களில், ரயில்வே பாதுகாப்பு படை போலீசார், பயணியரின் உடைமைகளை சோதனை செய்து வருகின்றனர். அவர்களுக்கு பயணியர், ஒத்துழைப்பு வழங்க வேண்டும்.
பட்டாசு உள்ளிட்ட ஆட்சேபத்துக்குரிய பொருட்கள் இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டால், ரயில்வே பாதுகாப்பு சட்டத்தில் வழக்குப்பதிந்து, 1,000 ரூபாய் அபராதம் விதிப்பதோடு, 3 ஆண்டு வரை சிறை தண்டனை விதிக்கப்படும்.
இவ்வாறு அதில் கூறப்பட்டுள்ளது.
போலீசார் கண்காணிப்பு
தீபாவளியை முன்னிட்டு அனைத்து ரயில்வே ஸ்டேஷன்களில், கூடுதல் போலீசார் பணி அமர்த்தப்பட்டு, 24 மணி நேரமும் கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். அதன்படி சேலம் ரயில்வே கோட்டத்தில், ரயில்வே போலீசார், ஆர்.பி.எப்., போலீசார் இணைந்து, சேலம் வழி செல்லும் ரயில்களில், கண்காணிப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
ஸ்டேஷன்களுக்கு வரும் பயணியரின் உடைமைகளை சோதனை செய்து வருகின்றனர். பட்டாசு கொண்டு செல்லப்படுகிறதா என ரயில்களில் ஏறியும் சோதனை நடத்தி வருகின்றனர்.
போலீசார் கூறுகையில், 'சந்தேகப்படும் படி யாரேனும் இருந்தால், '139' என்ற எண்ணில் தெரிவிக்க ரயில் பயணியரிடம் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது' என்றனர்.