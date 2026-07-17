தினமலர்
சினிமா
டிவி
Podcast
iPaper
கோயில்கள்
புத்தகங்கள்
Subscription
திருக்குறள்
கடல் தாமரை
Dinamalar Logo

 

/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/பஸ்சில் மாணவியிடம் தகராறு மாணவர் உள்பட 6 பேர் மீது வழக்கு

பஸ்சில் மாணவியிடம் தகராறு மாணவர் உள்பட 6 பேர் மீது வழக்கு

பஸ்சில் மாணவியிடம் தகராறு மாணவர் உள்பட 6 பேர் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:20 AM

Follow on GoogleFavourite on Google

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:20 AM

Follow on Google
அ நிறம் | அளவு

இடைப்பாடி: இடைப்பாடி, கவுண்டம்பட்டியை சேர்ந்த, சந்திரசேகர் மகள் மங்கையற்கரசி, 19. சேலம் அரசு மோகன் குமாரமங்கலம் மருத்-துவ கல்லுாரியில், ஓ.டி., டெக்னீஷியன் படிக்கிறார். நேற்று முன்-தினம் மாலை, 6:30 மணிக்கு, சேலத்தில் இருந்து இடைப்பா-டிக்கு, தனியார் பஸ்சில் ஏறினார்.

அதே பஸ்சில், சேலம் அரசு சட்டக்கல்லுாரி, 4ம் ஆண்டு மாண-வரான, கொங்கணாபுரம், ஒண்டிக்கடையை சேர்ந்த ராஜா, 20, என்பவரும் ஏறினார். ஆனால் சீட் போட்ட கர்சீப்பை எடுத்ததாக, மாணவிக்கும், மாணவருக்கும் தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. மாணவி, அவரது அண்ணன் சிவபெருமாளுக்கு தொடர்பு கொண்டு, 'பஸ்சில் வந்த ராஜா என்பவர், தகாத வார்த்தைகளில் பேசுகிறார்' என கூறினார். உடனே சிவபெருமாள், அவரது நண்-பர்கள், 4 பேருடன், ஒண்டிக்கடை ஸ்டாப்புக்கு வந்தார். அங்கு பஸ்சை விட்டு இறங்கிய ராஜாவிடம், சிவபெருமாள் கேட்க, வாக்குவாதம் ஏற்பட்டு கைகலப்பானது.

காயம் அடைந்த ராஜா, சேலம் அரசு மருத்துவமனையிலும், சிவபெருமாள், அவரது நண்பர்கள், இடைப்பாடி அரசு மருத்துவ-மனையிலும் அனுமதிக்கப்பட்டனர். மங்கையற்கரசி புகார்படி ராஜா மீதும், ராஜா புகாரில் சிவபெருமாள் உள்பட, 5 பேர் மீதும் வழக்குப்பதிந்து, கொங்கணாபுரம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

தினமலர் WhatsApp Channel-ல் சேருங்கள்
Latest Tamil news, instantly on WhatsApp
Follow
    Dinamalar Logo
    Follow us
        Dinamalar
        Follow us