/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ கூடுதல் கட்டணம் வசூல் 6 தனியார் பஸ் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 30, 2026 02:02 AM
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வாழப்பாடி: வாழப்பாடி வழியே சேலம், ஆத்துார் செல்லும் தனியார் பஸ்-களில், கூடுதல் கட்டணம் வசூலிக்கப்படுவதாக, மோட்டார் வாகன இன்ஸ்பெக்டர் குலோத்துங்கனிடம், வாழப்பாடி மக்கள் இரு நாட்களுக்கு முன் புகார் கொடுத்தனர்.
அவர் நேற்று முன்-தினம், வாழப்பாடி, புதுப்பாளையத்தில், தனியார் பஸ்களை நிறுத்தி, பயணியரிடம் கட்டணம் குறித்து ஆய்வு செய்தார். அதில் கூடுதல் கட்டணம் வசூலித்ததால், 6 தனியார் பஸ்கள் மீது வழக்குப்பதிந்து, அபராதம் விதிக்க, கலெக்டர் இளம்பகவத்துக்கு பரிந்துரைத்தார்.