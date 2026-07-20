/உள்ளூர் செய்திகள்/சேலம்/ தி.மு.க., கவுன்சிலரின் கணவர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 20, 2026 01:20 AM
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சேலம்: சேலம் மாநகராட்சி 48வது வார்டு, தி.மு.க., கவுன்சிலர் விஜயா. இவரது கணவர் ராமலிங்கம். இவர் நேற்று, லைன் ரோடு பகுதியில் நின்றிருந்தார். அங்கு வார்டு துாய்மை பணி மேற்பார்-வையாளர் மூர்த்தி வந்தார்.
அப்போது, 'சாக்கடை ஏன் துார்வாரவில்லை' என, ராமலிங்கம் கேட்க, அதற்கு அவர், 'ஞாயிற்றுக்கிழமை என்பதால் துாய்மை பணியாளர்கள் விடுமுறையில் உள்ளனர்' என்றார். இதில் வாக்கு-வாதம் ஏற்பட்டது. ராமலிங்கம், தகாத வார்த்தையில் பேசி, மூர்த்-தியை தாக்கியுள்ளார். இந்த, 'சிசிடிவி' காட்சி, சமூக வலைதளங்-களில் பரவி வருகிறது.இதுகுறித்து மூர்த்தி நேற்று அளித்த புகார்படி, செவ்வாய்ப்-பேட்டை போலீசார், ராமலிங்கம் மீது வழக்குப்பதிந்து விசாரிக்-கின்றனர்.