ஓய்வு போலீஸ் அதிகாரி தி.மு.க., கவுன்சிலர் மீது வழக்கு
ஓய்வு போலீஸ் அதிகாரி தி.மு.க., கவுன்சிலர் மீது வழக்கு
ADDED : ஜூலை 29, 2026 05:06 AM
சேலம்; சேலம், பொன்னம்மாபேட்டை ராஜசேகரன் நகரை சேர்ந்தவர் சாந்தி, 62. மாநகராட்சி, 10வது வார்டு கவுன்சிலர். தி.மு.க.,வை சேர்ந்தவர். பொன்னம்மாபேட்டை, ராமூர்த்தி புத்துாரை சேர்ந்தவர் காந்தி, 60. போலீசில் ஏ.டி.எஸ்.பி.,யாக பணியாற்றி ஓய்வு பெற்றவர். இவர் வீடு அருகே, காலி நிலத்தில், செடி, கொடி-களை அகற்றி தீ வைத்தார். இதுகுறித்து மக்கள் தகவல்படி, சாந்தி அங்கு சென்று, காந்தியிடம் கேட்டார். அதில் அவர்கள் இடையே தகராறு ஏற்-பட்டுள்ளது. இருவரும் தாக்கி காயம் அடைந்-தனர். இது, 'சிசிடிவி'யில் பதிவாகி, சமூக வலை-தளங்களில் வீடியோ பரவியது.
இருவரும் சேலம் அரசு மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்றனர். இருவரும் அளித்த புகார்படி, அம்மாபேட்டை போலீசார் விசாரித்தனர்.இந்நிலையில் நேற்று முன்தினம் காந்தி மீது பெண்ணை கொடுமையாக தாக்கியது, ஆபாச-மாக பேசியது ஆகிய பிரிவுகளில், போலீசார் வழக்குப்பதிந்தனர். அதேபோல் சாந்தி மீது பொது வெளியில் தாக்குதலில் ஈடுபட்டது ஆகிய பிரிவில் வழக்குப்பதிந்தனர்.