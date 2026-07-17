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கடன் வாங்கி தருவதாக மோசடி 'தில்லாலங்கடி' பெண் மீது வழக்கு

கடன் வாங்கி தருவதாக மோசடி 'தில்லாலங்கடி' பெண் மீது வழக்கு

ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:20 AM

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ADDED : ஜூலை 17, 2026 01:20 AM

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மேட்டூர்: கொளத்துார், குரும்பனுாரை சேர்ந்த, கூலித்தொழிலாளி அன்ப-ழகனின் மனைவி செல்வி, 35. இவர், கடந்த, 13ல் கொளத்துார் போலீசில் அளித்த புகார் மனு:

கண்ணாமூச்சி, காரைக்களத்தை சேர்ந்தவர் அஞ்சலிதேவி, 33. கடன் வாங்கி தருவதாக கூறினார். அரை பவுன் நகையை கொடுக்க, 17,000 ரூபாய் வாங்கி கொடுத்தார். தொடர்ந்து, 2025 ஏப்., 12ல், என் பெயரில் நிதி நிறுவனத்தில் கடன் வாங்கி, மாத தவணை செலுத்தி விடுகிறேன் எனக்கூறி, 3 மொபைல் போன், இரு லேப்டாப் வாங்கிக்கொண்டார். மாத தவணையை முறை-யாக செலுத்தவில்லை. இதனால் என் வங்கி கணக்கில் இருந்து பிடித்தம் செய்யப்பட்டது.

இதுகுறித்து கேட்டபோது, அஞ்சலிதேவி முறையாக பதில் அளிக்கவில்லை. அதேபோல் தட்டாங்காட்டை சேர்ந்த சத்யா, சவேரியார்பாளையம் சசிகலாவிடமும், கடன் வாங்கி தருவதாக கூறி லேப்டாப், நகை வாங்கி ஏமாற்றியுள்ளார். மோசடியில் ஈடு-பட்ட அஞ்சலிதேவி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும்.இவ்வாறு அதில் கூறியிருந்தார்.

இதுகுறித்து விசாரித்த போலீசார், அஞ்சலி தேவி வழக்குப்ப-திந்து விசாரிக்கின்றனர்.

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