ஜருகுமலைக்கு காவிரி குடிநீர்: எம்.எல்.ஏ.,விடம் கோரிக்கை
ஜருகுமலைக்கு காவிரி குடிநீர்: எம்.எல்.ஏ.,விடம் கோரிக்கை
ADDED : அக் 30, 2026 01:12 AM
பனமரத்துப்பட்டி: பனமரத்துப்பட்டி ஒன்றிய அலுவலகத்தில், அனைத்து துறை அலுவலர்களுடன் ஆய்வு கூட்டம் நேற்று நடந்தது. த.வெ.க.,வின், வீரபாண்டி தொகுதி, எம்.எல்.ஏ., பழனிவேல் தலைமை வகித்தார்.
அதில் ஊராட்சி செயலர்கள், மண்டல துணை பி.டி.ஓ.,க்கள், டேங்க் ஆப்பரேட்டர் உள்ளிட்டோரிடம், குடிநீர், தெருவிளக்கு உள்ளிட்ட அடிப்படை வசதிகள் குறித்து விவாதித்தனர்.
தொடர்ந்து ஊராட்சிகளில் ஆழ்துளை குழாய் கிணற்றில் இருந்து குடிநீர் எடுக்க கூடுதலாக மின் மோட்டார் வழங்குதல்; ஜருகுமலை அடிவாரத்தில் நீருந்து நிலையம் கட்டி, ஜருகுமலைக்கு காவிரி குடிநீர், 'பம்பிங்' செய்ய, செயலர்கள் கோரிக்கை விடுத்தனர். அதற்கு ஆய்வு செய்து நடவடிக்கை எடுக்க, குடிநீர் வடிகால் வாரிய அதிகாரிகளுக்கு, எம்.எல்.ஏ., அறிவுறுத்தினர்.ஒன்றிய கமிஷனர் பழனிசாமி, வட்டார மருத்துவ அலுவலர் மகிதா உள்பட பல்வேறு துறை அலுவலர்கள் பங்கேற்றனர்.