குடும்பத்துடன் புத்தாடை அணிந்து பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டம்
குடும்பத்துடன் புத்தாடை அணிந்து பட்டாசு வெடித்து கொண்டாட்டம்
ADDED : நவ 09, 2026 12:49 AM
சேலம்: தீபாவளி பண்டிகையை, மக்கள் குடும்பத்துடன் புத்தாடை உடுத்தி, பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டாடினர்.
தீபாவளியான நேற்று அதிகாலையிலேயே எழுந்த மக்கள், தலைக்கு எண்ணெய் தேய்த்து குளித்து புது துணிகளை அணிந்து, குடும்பத்துடன் பட்டாசுகளை வெடித்து கொண்டாடினர். குழந்தைகள் வண்ண வண்ண கம்பி, சக்கரம், கோபுரம் போன்ற கண்ணைக்கவரும் மத்தாப்பு வகைகளை கைகளில் பிடித்தும், சுற்றியும் மகிழ்ந்தனர். தலை தீபாவளி தம்பதியர், சர வெடிகளை வெடித்து தெருவையே அதிர வைத்தனர்.துடுக்கான சிறுவர்கள், இளைஞர்கள் ஆட்டோபாம், ஹைட்ரஜன் பாம் என வேட்டுகளை போட்டு அதிரவிட்டனர். மாலைக்கு மேல் வானில் வர்ண ஜாலங்கள் காட்டும், பேன்ஸி ரக வாண வெடிகளை நகரம் முழுவதும் மக்கள் வெடித்ததால், இரவை பகலாக்கும் வகையில் வானில் பல வண்ணங்களில் வெடித்து சிதறி கண்களுக்கு விருந்தளித்தது.
தீபாவளி பண்டிகையான நேற்று மழை பெய்யாததால், குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரும் கவலைகளை மறந்து, வெடிகளை வெடித்து வழக்கமான உற்சாகத்துடன் தீபாவளியை கொண்டாடி மகிழ்ந்தனர்.